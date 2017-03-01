В Уфе состоится заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

3 марта в Уфе состоится заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Оно пройдет в ГКЗ «Башкортостан» под руководством председателя Президиума, председателя комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным вопросам Петра Тултаева.

В заседании примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан, руководители финно-угорских национально-культурных общественных объединений. В повестке дня заседания — вопросы поддержки этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в России. Будут заслушаны выступления представителей регионов Российской Федерации. Также речь пойдет о подготовке к VI съезду финно-угорских народов России.

В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди пройдет круглый стол на тему «Об опыте книгоиздания финно-угорской литературы в России». Здесь же состоится презентация и передача финно-угорской литературы в фонды Национальной библиотеки РБ.

Во второй половине дня участники заседания посетят Кармаскалинский район, где ознакомятся с работой МФКЦ, музея первого мордовского просветителя, фольклориста, этнографа, создавшего азбуку на языке эрзя, А.Ф. Юртова в с. Ильтеряково. В завершение дня в селе Кармаскалы состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов республики «Башкортостан — территория мира и согласия».

Справка. В Башкортостане активно действуют Мордовская национально-культурная автономия, Марийский национально-культурный центр «Эрвел Марий», Республиканский национально-культурный центр удмуртов. В 2005 году создана Региональная общественная организация «Ассамблея финно-угорских народов Республики Башкортостан», объединившая финно-угорские национально-культурные организации.

Марийская диаспора Башкортостана — самая крупная в России. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в республике проживает около 106 тысяч марийцев. Наиболее многочисленны их поселения в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. В 2004 году в Мишкинском районе создан марийский историко-культурный центр — филиал Дома дружбы народов РБ.

Удмуртов в Башкортостане, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, насчитывается около 21,5 тысячи. Они расселены в основном в северных и северо-западных районах. Большинство удмуртов живет в Янаульском, Татышлинском, Калтасинском, Бураевском районах, небольшие группы — в Балтачевском, Кушнаренковском, Илишевском и Ермекеевском районах, а также в Нефтекамске, Уфе, Агидели, Октябрьском и Стерлитамаке. В 2006 году в Татышлинском районе создан филиал Дома дружбы народов — Удмуртский историко-культурный центр.

В Башкортостане насчитывается более 26 тысяч представителей мордвы, преобладает группа эрзя. В селе Кузьминовка и деревне Булякай Федоровского района проживает также группа мокша. Эрзя живут в селах Федоровка, Верхний Алаштан, Алешкино, Гончаровка. В 2011 году на базе Федоровского района открыт Мордовский историко-культурный центр — филиал Дома дружбы народов РБ.