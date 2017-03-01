ФК «Уфа» и Семак поборются за полуфинал Кубка России Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа» и Семак поборются за полуфинал Кубка России Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 1 марта, ФК «Уфа» проведет свой первый официальный матч в 2017 году под началом Сергея Семака. Это будет поединок четвертьфинала Кубка России по футболу. Соперник — махачкалинский «Анжи».

Встреча начнется на уфимском стадионе «Нефтяник» в 19 часов.

Накануне один полуфиналист уже определился. ФК «Краснодар» умудрился проиграть «Уралу» из Екатеринбурга, ведя на домашнем стадионе со счетом 3:0 после получаса игры. В итоге дело дошло до ничьей 3:3 и победы уральцев по пенальти — 4:3. В полуфинале они сыграют с победителем пары «Рубин» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск).

Уфимцы в случае прохода в следующий раунд сыграют с лучшим в паре «Локомотив» (Москва) — «Тосно» (Ленинградская область).