В Уфе весна началась с «Женского лица власти» Фото: Олег Яровиков

















В Уфе весна началась с «Женского лица власти» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Весна в Уфе началась с яркого и интересного проекта — фотовыставки «Женское лицо власти». Неожиданными, загадочными, романтичными на прекрасных портретах предстали 15 женщин-политиков. Среди них — депутаты Госдумы Рима Баталова, Госсобрания РБ Юмабика Ильясова, Рузалия Хисматуллина, Эльвира Аиткулова, Руфина Шагапова, председатель национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева, директор БХП «Агидель» Зухра Исмагилова, депутат Горсовета Уфы, директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова, министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, министр финансов РБ Рида Субханкулова, председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина.

Выставка открылась в здании ВДНХ-Экспо в рамках выставки «Образование. Наука. Спорт. Карьера». На открытии присутствовали 10 героинь проекта. Хотя женщины и участвовали в отборе снимков, свои готовые портреты они увидели впервые.

«Всегда в жизни стараешься свое лицо держать. Политика мужское дело, но хочется, чтобы в нас прежде всего видели женщин. Не зря говорят, что женщины правят миром. Такие выставки нужны, мы и сами на себя посмотрели со стороны», — отметила Рима Баталова.

Съемки прошли в Центре современного искусства «Облака». Организатором проекта выступила Башкирская выставочная компания. Творческая команда — Лэйсэн Муртазина, фотограф Алексей Тулинов, визажист Эльвира Агеева — сумели раскрыть в каждой женщине ее индивидуальность, женственность, мягкость, неповторимую красоту.

«Организаторы хотели показать именно не лицо, а душу власти. Лицо власти — строгое, озабоченное. А здесь надо было показать другую ипостась — какие мы женщины, хозяйки, матери. Когда мы позировали, я вспоминала детей, семью. Очень важно, чтобы в момент фотосессии была атмосфера доверия, — рассказала депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. — Организаторы нас настраивали на лирический лад, визажист сумела сделать такой мейк-ап, найти тот образ, который раньше женщины себе не представляли. Наверное, это получилось, потому что я смотрю на своих коллег и некоторых из них даже не узнаю».

«Готовя выставку, я погрузилась в мир своих героинь и поняла, насколько они заняты. У них нет времени на такие маленькие женские радости. Для многих участие в подобном проекте было впервые. Мне очень приятно, что они восприняли проект очень позитивно, с удовольствием подбирали платья, работали над своими эмоциями. Это женщины, которые не знают, насколько они красивые!» — говорит Лэйсэн Муртазина.

Фотопроект продлится в течение года. Итогом проекта станет создание галереи женских образов под названием «100 женщин республики: сила и нежность».