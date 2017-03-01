В Башкирии школьник скончался во время урока русского языка Фото: автор В Башкирии школьник скончался во время урока русского языка Фото: автор

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию накануне утром поступило сообщение о смерти ребенка в одной из школ Дюртюлинского района. Республиканский Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по РБ, 28 февраля во время урока русского языка в школе села Семилетка скоропостижно скончался 15-летний школьник. Предварительная причина смерти — патология сердечно-сосудистой системы.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего.