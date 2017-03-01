Башкирия успешно позиционирует себя в качестве заметного экономического субъекта - эксперт Фото: Олег Яровиков Башкирия успешно позиционирует себя в качестве заметного экономического субъекта - эксперт Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Делегация Башкортостана уже не первый год посещает Российский инвестиционный форум «Сочи», и на сегодняшний день республика вполне успешно позиционирует себя в качестве заметного экономического субъекта. Итоги важного экономического события в жизни страны прокомментировал политолог Дмитрий Казанцев

Основу для переговоров представителей республики на федеральном форуме, по мнению эксперта, составляет качественно выстроенная многоотраслевая структура экономики Башкортостана.

«В настоящее время Башкирия один из основных нефтедобывающих регионов страны, лидер химической промышленности и машиностроения не только в ПФО, но и на уровне РФ в целом», — отметил Дмитрий Казанцев.

По объему валового регионального продукта республика занимает девятое место среди субъектов России, вводу в действие жилья — пятое, объему экспорта продукции — шестое место, сельскому хозяйству, обороту розничной торговли и объему промышленного производства — седьмое место, объему инвестиций в основной капитал и строительство — 12-е.

«Поэтому Башкирии есть что презентовать и предложить различным российским и международным инвесторам, причем с определенными гарантиями сотрудничества не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу», — уверен политолог.

Делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель республики Рустэм Хамитов, завершила работу на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Правительство подписало несколько инвестиционных соглашений. Из особо значимых Глава республики отметил меморандум о финансировании Банком ВТБ концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги, которая соединяет трассы М-5 и М-7. Речь идет о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфа и выхода на М-5 со стороны Зауфимья.