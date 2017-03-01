Преподаватель математики из башкирского Аксеново выпустила четвертую книгу стихов

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УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Преподаватель математики из поселка Аксеново Альшеевского района Альфия Ханнанова выпустила книгу стихов «Вдохновение». Это уже четвертый стихотворный сборник талантливого поэта-педагога. Первый ее сборник «Синь небес ласкает прядь твою» вышел в 2014 году. Через год она издала второй сборник под названием «Край ты мой, березовый». В марте минувшего года вышел сборник «Статный клен багряно-красный».

И вот спустя год очередная книга, в которую Альфия Ханнанова включила свои новые стихи. Сборник выпущен редакцией «Независимой газеты+» приложением к изданию, и посвящен родителям автора. Здесь, как и в предыдущих книгах, присутствует любовная лирика, стихи о природе, гражданская поэзия, размышления о жизни и смерти, смысле бытия человека, о родительском доме, о малой родине. Однако, в отличие от первых трех, в этом сборнике есть переводы стихов с татарского языка самодеятельных поэтов, земляков Альфии Ханнановой, а также перевод на русский язык башкирского кубаира «Зекер тэсбих».

«Альфию Ханнанову я знаю чуть ли не с самого детства, общался с ее отцом, Нугуманом Ханнановичем, талантливым фотокорреспондентом, добрым, отзывчивым человеком. Был знаком с ее мамой, Минзадой Шакировной, открытой, душевной женщиной, не обделенной поэтическим даром. Знал, что Минзада Шакировна является родственницей замечательного татарского поэта Фатиха Карима, выросшего неподалеку от наших мест, в Бижбулякском районе Башкирии. Поэтический дар матери передался дочери. Альфия с детства, как и ее мама, пишет стихи, правда, не на татарском, а на блестящем русском языке. Ее стихи отдают теплотой, лиризмом, и, как утверждают композиторы, легко ложатся на музыку. К таким, в частности, относится стихотворение, посвященное нашему любимому поселку Аксеново, «Край ты мой, березовый», музыку к которому написал аксеновец Александр Безделев. Песня, которая стала визитной карточкой Аксеновского поселкового хора, пошла в народ», — пишет в предисловии к новому сборнику стихов Альфии Ханнановой глава администрации сельского поселения Аксеновский сельсовет Анатолий Дунин.

Книгу предваряет статья известного журналиста, лауреата премии Правительства РБ им. Ш. Худайбердина, издателя и редактора общественно-политической газеты «Независимая газета+» Виктора Шмакова «Незаконченной песне самой светлой любви», в которой он исследовал поэтическое творчество Альфии Ханнановой.

«Я взял на себя смелость написать предисловие к четвертому сборнику стихов Альфии Ханнановой, точнее, это будет размышление о поэзии, и ее творце. Оно будет, на мой взгляд, необычным. Для этого я использую два фундамента — основы поэзии. Прежде всего это высказывание классиков о стихосложении, с другой стороны, это запавшие мне в душу строки самого автора, Поэта с большой буквы, Альфии Ханнановой», — пишет Виктор Шмаков. В своем исследовании он отмечает такие характерные для творчества Ханнановой черты, как исповедальность, душевную чистоту и ясность, художественность и образность, лиризм, музыкальность, вдохновенность.

Альфия Ханнанова родилась в поселке Аксеново Альшеевского района. В 1982 году окончила Аксеновский сельскохозяйственный техникум, затем физико-математический факультет Башкирского пединститута, нефтяной колледж. Работала в Сургуте лаборантом. Долго жила в Нефтекамске, где познакомилась со многими художниками и поэтами, стала членом литературного клуба «Лик». Печаталась в городских, районных газетах. Ее стихи публиковались также в литературных альманахах, в республиканской газете «Истоки», «Женской газете», журналах Татарстана. Ее перу принадлежит перевод с татарского языка на русский книги Нажибы Сафиной, на тот момент председателя Союза писателей Республики Татарстан.

Вернувшись несколько лет назад на малую родину в Аксеново, устроилась преподавателем математики сначала в школу, затем в Аксеновский сельскохозяйственный колледж.