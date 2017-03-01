Чем запомнился первый выпуск пилотов Уфимского аэроклуба Фото: Книжная палата РБ



Чем запомнился первый выпуск пилотов Уфимского аэроклуба Фото: Книжная палата РБ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Башкирский аэроклуб выпустил первый отряд пилотов. Как из рабочего типографии и сельского труженика ковали летчиков и кто еще смог сесть за штурвал самолета, рассказала газета «Красная Башкирия» в феврале 1935 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В ноябре 1933 года в Уфимском аэроклубе состоялся первый набор пилотов. «14 человек молодежи с производства пришли овладевать авиационной техникой», — сообщает газета. Среди них были рабочие типографии и завода горного оборудования, колхозник из Уфимского района и сын железнодорожника. Аэроклуб располагался в бывшей церкви. «Холодно, неприветливо было в здании, со стен глядели незакрашенные образа, — вспоминают курсанты. — Небольшой преподавательский состав делал все, чтобы выковать из нас пилотов».

Инструктор летной группы — летчик Лазарев преподавал теорию и технику полета. Он прикрепил к слабым сильных курсантов. В результате отстающие подтянулись, и все стали осваивать программу на «хорошо».

По выходным дням курсанты собирались на аэродроме, после инструктажа приступали к полетам. Без специальной летной одежды, шлемов и очков. Всё это меркло перед поставленной задачей — во что бы то ни стало научиться управлять самолетом. В газете отмечается, что во время летной учебы не было ни одной серьезной аварии.

23 февраля 1935 года, в День Красной Армии и Флота, башкирский аэроклуб выпустил первый отряд пилотов, инструкторов-парашютистов и планеристов. 28,8 процента выпускников овладели сложной техникой пилотирования на «отлично», 71,2 процента на «хорошо», информирует издание. Молодые летчики и парашютисты были готовы в любую минуту к защите границ Советского Союза.

Справка. В 1933 году БашЦИК и Башсовнарком постановили организовать в Уфе аэроклуб для подготовки летного состава без отрыва от производства. Уфимский аэроклуб состоял из авиамодельной, планерной и самолетной секций. В годы Великой Отечественной войны аэроклуб подготовил столько летчиков и парашютистов, что сравнить это можно было лишь с работой большого военного авиационного училища. Многие воспитанники Уфимского аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.