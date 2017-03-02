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2 марта Четверг

Уфа   °

В Уфе состоялась акция «Первая в космосе»

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоялась акция «Первая в космосе». Школьники и педагоги подписали поздравительные открытки с наилучшими пожеланиями для Героя Советского Союза, заместителя председателя комитета Государственной Думы, члена Высшего совета «Единой России» Валентины Терешковой. Как отмечают родители учеников, Валентина Владимировна стала примером старшему поколению, и личность легендарной женщины до сих пор вдохновляет россиян.

Как сообщили в региональном отделении партии, перед школьниками, принявшими участие в акции, выступили ветеран, полковник Вячеслав Васильев и председатель Совета ветеранов космодрома «Байконур» Николай Еськов. Они рассказали об эпохе покорения космоса и поделились впечатлениями от общения с Валентиной Терешковой. На встречу был приглашен представитель Гагарин-центра в Уфе Сергей Каменев, который познакомил учащихся с программой подготовки кадров для отечественной космонавтики в республике. В конце встречи покорители космоса выразили надежду, что молодежь продолжит их славный путь.

Поздравить Валентину Терешкову с 80-летием может любой житель Башкортостана. Для этого надо заполнить специальную открытку в Уфе в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Акция «Эй! Небо! Сними шляпу!» с хэштегом #ПерваяВКосмосе проходит до 3 марта.

Теги: Валентина Терешкова,Первая в космосе,Единая Россия,космонавты
 
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