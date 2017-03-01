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Газета «Истоки»: Гоголь выходит на сцену

КУЛЬТУРА

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.

В девятом номере газеты «Истоки» Татьяна Имамутдинова рассказывает о Масленице, организованной в парке Кашкадан 26 февраля. Автор публикует свой фоторепортаж с праздника.

В рубрике «Юбилей» Айдар Хусаинов беседует с автором лучших хитов башкирской и татарской эстрады, композитором Римом Хасановым.

Раздел «Поэзия» представлен детскими стихами Тимура Гафурова.

Рассказ Андрея Баранова «Юбилейное» читайте в рубрике «Проза».

В материале «Гоголь выходит на сцену» Елена Луновская делится впечатлениями о современной постановке «Шинели» проекта «The Театр».

В номере также публикуется материал о юбилее Стерлитамакского башкирского театра и истории его создания.

Теги: Истоки
 
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