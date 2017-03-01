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1 марта Среда

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В Башкирии водитель школьного автобуса, попавшего в аварию, работал первый день и нарушал ПДД

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель школьного автобуса, попавшего в аварию, работал первый день и нарушал ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии водитель школьного автобуса, попавшего в аварию, работал первый день и нарушал ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии с участием школьного автобуса. Инцидент произошел на дороге Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе. Автобус «ПАЗ» с 21 ребенком в салоне столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм, второй пассажир и водитель госпитализированы. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Установлено, что 59-летний водитель школьного транспортного средства работал на данной должности первый день. Он имел права категории «D» и опыт пассажирских перевозок. При этом он нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков и грязные номера. Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства руководством школы и территориальным отделом образования при организации транспортировки учащихся.

В этом году органы прокуратуры во всех районах республики проводят проверки в данной сфере. В настоящее время сотрудники ведомства выявили и потребовали устранить 370 нарушений законодательства при школьных перевозках.

Теги: ДТП,школьный автобус
 
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