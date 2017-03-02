«Из Уфы с любовью!»: впервые башкирский фильм выходит во всероссийский прокат

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Художественный фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью!» выходит во всероссийский прокат. Показы стартуют 30 марта. «Из Уфы с любовью!» — это первый современный башкирский фильм, который увидят зрители России. Лирическую комедию производства «Askarfilm» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов страны.

Что нужно для счастья простому деревенскому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии...

«В этом фильме есть еще один главный герой. Это – сама Уфа. Необычная, яркая, с непростым, а подчас капризным характером, но всегда дающая шанс каждому найти свою любовь, свое счастье. И этот фильм – признание в любви к родному городу», — говорят создатели фильма.

«Из Уфы с любовью!» — дебютная полнометражная картина Айнура Аскарова – члена Союза кинематографистов России, лауреата государственных молодежных премий и многократного призера международных кинофестивалей.

Съемки фильма состоялись в Уфе летом и осенью 2016 года. Кроме узнаваемых и любимых уфимцами мест, в фильме запечатлены реальные события, происходившие в городе — «Симфоническая ночь», «Дизайн Маркет Уфа». Уфимцы смогут по-новому посмотреть на свой город, а люди, не посещавшие Уфу, после просмотра фильма захотят приехать и увидеть все собственными глазами.

Фильм снят на грант Главы Республики Башкортостан на создание наиболее значимых культурных проектов и всесторонне поддерживается Министерством культуры РБ, киностудией «Башкортостан», Союзом кинематографистов РФ.