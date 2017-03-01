Предложение Главы Башкирии о солидарной экономике инновационное и требует изучения – эксперт

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Выступление Главы Башкортостана Рустэма Хамитова на Российском инвестиционном форуме «Сочи» – это попытка найти новые способы роста экономики в достаточно непростых макроэкономических условиях, считает директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Рустем Ахунов.

«Ожидаемый рост экономики страны в текущем году – ограниченный, а развиваться необходимо, решать острые социальные проблемы на местах – важно, и это все при сужающихся бюджетных возможностях. Повестка форума «Сочи» была посвящена актуальным региональным проблемам и потребовала поиска новых и смелых решений в этих условиях. Одним из таковых, на мой взгляд, явилось предложение Рустэма Хамитова о солидарной экономике. Согласен, что резервы в вовлечении населения в экономическую жизнь есть, особенно молодежи. А вот действенных инструментов пока нет. Отсюда предложение, озвученное Главой Башкортостана, весьма любопытное. Меня лично, как ученого-экономиста, эта тема заинтересовала. Она требует изучения. Следует отметить, что выступления Главы республики на федеральных площадках всегда сопровождаются новыми оригинальными предложениями и носят инновационный характер. Это выступление, несомненно, одно из таких», – отметил эксперт.