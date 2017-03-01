Башкирия на инвестфоруме «Сочи» продемонстрировала пример субъекта, который ищет новые формы и не боится экспериментов - мнение

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирия на Российском инвестиционном форуме «Сочи» продемонстрировала хороший пример субъекта, который ищет новые формы и возможности, не боится экспериментов и апробации того, что зарекомендовало себя в позитивном ключе в мировой практике. Такой комментарий относительно представления республики на крупнейшем федеральном форуме высказала научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Наталья Лавренюк.

Эксперт назвала выступление Главы региона Рустэма Хамитова на форуме откровенным и содержательным, где руководитель республики обозначил позитивные и перспективные практики региона.

«Сегодня очень актуальна проблема занятости населения в теневой экономике. Российской академией народного хозяйства и госслужбы было проведено исследование, которое показало, что примерно 40 процентов экономически активного населения страны (75,5 млн человек) заняты в теневой экономике. Ущемляются социальные права граждан, они не имеют социальных, страховых отчислений, нет гарантии стабильных доходов в старости. Одно из достижений республики в прошлом году — легализация занятости, что привело к увеличению налоговых доходов бюджета, — отметила эксперт. — Достойных результатов можно добиться там, где есть реальные рычаги управления. Это относится к управлению доходами от налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса. Достижением региона Глава назвал дорожные карты, которые практикуют муниципалитеты в работе с предприятиями, расположенными на их территории. Опыт республики востребован и тиражируется Министерством финансов РФ в других регионах. Еще один современный тренд сегодня – это социализация бизнеса и формирование доверительных отношений между сообществом и муниципалитетами. В этом ключе позитивная практика региона – поддержка местных инициатив. Они реализуются вместе с Всемирным банком, софинансируются Министерством финансов РБ и местными сообществами. Население может подать грантовую заявку на то, чтобы было улучшено водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, библиотечное обслуживание, построены спортивные, детские игровые площадки. В этом плане наш регион проявил безусловную активность в прошлом году и на фоне других субъектов РФ выглядит выигрышно. Примечательно, что в сентябре 2017 года Всемирный банк выбрал республику площадкой для обсуждения нашего опыта и апробации запуска доходогенерирующих проектов. Это хороший знак того, что будет формироваться экономика доверия».

«Совершенно верно в своем выступлении Рустэм Хамитов отметил, что нельзя сокращать далее отчисления на социальные льготы. Еще один момент, который вызывает гордость — в республике реализуется успешный пример передачи функции социального обслуживания на дому автономным некоммерческим организациям и частным лицам. Сервисная экономика позволяет фокусировать основную деятельность на функциональном направлении, развивает малые формы занятости населения. Сейчас когда, мы переходим от индустриального к постиндустриальному обществу, это одна из форм, которую точно стоит поддерживать и развивать, — подчеркнула Наталья Лавренюк. – В целом, реализуя социально-экономическую политику, Республика Башкортостан занимает сбалансированную позицию, то есть мы не делаем резких шагов, не рискуем имеющимися ресурсами. Все это позволяет избежать серьезных долговых обязательств, которые есть у ряда регионов, несмотря на то, что они в инновационном направлении делают серьезные шаги. Полагаю, когда будет принята Стратегия социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, станет четко видно, где нужно прилагать активные усилия и в каких направлениях можно стратегически реализоваться. Тогда возможно мы частично выведем бизнес из «тени». Это позволит развивать новые формы аутсорсинга в социальной сфере».