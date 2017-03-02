В Башкирии для повышения рождаемости нужно развивать акушерство на селе Фото: Георгий Шишкин В Башкирии для повышения рождаемости нужно развивать акушерство на селе Фото: Георгий Шишкин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Для повышения рождаемости в Башкирии нужно развивать акушерство на селе. Так считает председатель Региональной общественной организации «Новое поколение РБ» Ильдар Зайнуллин. «В районах начали забывать, что такое акушерские пункты, женщины стремятся уезжать рожать в город. Необходимо возрождать традиции повивального дела, научить женщин готовиться к родам», — отметил специалист на совещании в Общественной палате РБ, посвященном решению проблем демографии.

По словам директора Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака Александра Кузьменко, решить проблему с деторождаемостью под силу только государству: «О каком демографическом взрыве может идти речь, когда повсеместно наблюдается оптимизация расходов, сокращаются рабочие места в больницах, поликлиниках, куда идти работать молодым и как при этом планировать беременность».

По мнению представителей других организаций, имеющих отношение к решению проблем демографии, в регионе необходимо возродить молочные кухни, вернуть многодетным семьям субсидии на питание детей в школах, готовить молодых людей к семейной жизни, введя в образовательный школьный процесс, как это было раньше предмет «Этика и психология семейной жизни». По мнению председателя Общественной палаты РБ Ольги Панчихиной, на совещании было озвучено много хороших практик, реализация которых может способствовать решению демографической проблемы.