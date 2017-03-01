В Башкирии на высоком уровне осуществляется бюджетное планирование - эксперт

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«В Башкирии на высоком уровне осуществляется бюджетное планирование, управление долговыми обязательствами, государственной собственностью, финансовыми взаимоотношениями с муниципальными образованиями, высока прозрачность бюджетного процесса, эффективно выполняются майские указы Президента России», — сказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Макроэкономическое развитие и государственное управление» Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Азат Янгиров.

«Уже четвертый год подряд, благодаря эффективной работе Министерства финансов республики, нашему региону в числе 31 субъекта РФ Министерством финансов России присвоена высшая степень качества управления региональными финансами. Полностью согласен с Рустемом Хамитовым, отметившем на прошедшем в Сочи инвестиционном форуме, что в республике достаточно рационально распоряжаются бюджетными средствами. Справедливо отмечена в выступлении главы региона эффективность расширения аутсорсинга в использовании бюджетных средств Башкортостана, когда государство не выступает производителем общественных услуг, а заказчиком в частном секторе. Это позволяет гибко подходить к предоставлению таких услуг в зависимости от потребности. Благодаря активной работе Министерства финансов РБ дает свои плоды работа с муниципалитетами по реализации дорожных карт по оптимизации их расходов. – подчеркнул Азат Янгиров. В регионе последовательно реализуется государственно-частное партнерство, уже есть ряд реально реализуемых проектов. Знаковым в этом отношении выступает подписанный между Правительством РБ и Банком ВТБ на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» меморандум о финансировании концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги, соединяющей М-5 и М-7. Доходы от использования государственного и муниципального имущества на душу населения в республике выше более чем в 1,5 раза, чем в среднем по России. Все это уже выступает хорошей предпосылкой для эффективного управления бюджетом в республике».

По мнению ученого, большая часть проблем в области межбюджетных отношений Российской Федерации формируется из-за активных процессов централизации бюджета на федеральном уровне. Более 50 процентов налогов и сборов республики изымается в федеральный бюджет. В этом плане республика входит в число регионов, которые можно условно назвать донорами. Обратно же республика получает немного: безвозмездные перечисления из федерального центра в республиканский бюджет в расчете на душу населения составляет около 72 процентов от среднероссийского уровня.

«Отчасти и в связи с этим по уровню доходов бюджета на душу населения республика находится на уровне ниже среднего по России. Если бы доходы консолидированного бюджета Башкортостана на душу населения соответствовали среднероссийскому уровню, то бюджет республики был бы примерно на 45 процентов больше (примерно 260 млрд руб., а не чуть более 179 млрд руб. как сейчас). Поэтому хотя постепенно и внедряются инструменты поддержки региональных бюджетов, все же регионы остаются в тотальной зависимости в этом отношении от решений на федеральном уровне», — подытожил Азат Янгиров.