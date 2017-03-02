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Молодежь из Башкирии впервые примет участие в Международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России»

ОБЩЕСТВО

Молодежь из Башкирии впервые примет участие в Международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» Фото: Общественная палата РБ

Молодежь из Башкирии впервые примет участие в Международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» Фото: Общественная палата РБ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Министерстве молодежной политики и спорта республики отобрали 30 молодых специалистов из Башкиртостана для участия на Международном молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России». Мероприятие пройдёт с 27 марта по 2 апреля в Архангельской области. Основная цель форума — содействие молодежи в консолидации и создании экспертных и научных сообществ, усилия которых будут направлены на решение важнейших задач в развитии Арктической зоны России.

На право участвовать в молодежном форуме претендовали молодые ученые в возрасте до 30 лет — магистры, аспиранты, проектные менеджеры, юристы, специалисты в области геологии, транспортной логистики, IT-технологий, судостроительства. Отбор проходил под руководством программного директора форума «Арктика. Сделано в России» Анны Аперян. В работе экспертной комиссии также приняли участие заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан Зарина Газизова и член Общественной палаты РБ Алексей Елизарьев.

«Радует, что молодежь разных регионов нашей страны занимается изучением и развитием Арктики независимо от территориальной принадлежности. И сегодня данный отбор позволил выявить наиболее ярких и активных представителей молодежного научного сообщества региона, которые представят республику на международном уровне», — прокомментировала Анна Аперян.

Теги: молодежь,форум
 
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