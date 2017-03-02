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В Башкирии проходит республиканский конкурс «Учитель года»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане проходит XXVII республиканский конкурс «Учитель года-2017». Его первый, очный этап стартовал 21 февраля.

«В марафон профессионального мастерства, который начался с конкурсного задания «Урок», вступили 152 учителя. Из них 61 состязаются за звание «Учитель года Башкортостана-2017», 31 — за титул лучшего учителя русского языка и литературы, 23 — за звание «Учитель года татарского языка и литературы» и 37 участников в конкурсе «Молодой учитель года-2017», — отметил начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Салават Сибагатов.

Конкурсные уроки участников отличаются нестандартными подходами, креативностью мышления педагогов, высоким уровнем профессионализма.

Открытие конкурса «Учитель года Башкортостана-2017» состоится 3 апреля в Институте развития образования РБ.

Учредители конкурса — Министерство образования республики, Институт развития образования РБ, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Теги: конкурсы,учитель года
 
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