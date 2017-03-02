В Башкирии проходит республиканский конкурс «Учитель года»
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Башкортостане проходит XXVII республиканский конкурс «Учитель года-2017». Его первый, очный этап стартовал 21 февраля.
«В марафон профессионального мастерства, который начался с конкурсного задания «Урок», вступили 152 учителя. Из них 61 состязаются за звание «Учитель года Башкортостана-2017», 31 — за титул лучшего учителя русского языка и литературы, 23 — за звание «Учитель года татарского языка и литературы» и 37 участников в конкурсе «Молодой учитель года-2017», — отметил начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Салават Сибагатов.
Конкурсные уроки участников отличаются нестандартными подходами, креативностью мышления педагогов, высоким уровнем профессионализма.
Открытие конкурса «Учитель года Башкортостана-2017» состоится 3 апреля в Институте развития образования РБ.
Учредители конкурса — Министерство образования республики, Институт развития образования РБ, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.