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2 марта Четверг

Уфа   °

Госавтоинспекция Уфы разыскивает женщину-водителя, сбившую пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Госавтоинспекция Уфы разыскивает женщину-водителя, сбившую пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

Госавтоинспекция Уфы разыскивает женщину-водителя, сбившую пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе напротив дома №32 по улице Ю. Гагарина 1 марта около 19 часов вечера водитель, управляя неустановленной машиной, ехал со стороны рынка «Корсо» в сторону улицы Н. Ковшовой.

Он допустил наезд на 64-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе. Потерпевшая получила травмы. Водитель скрылся с места ДТП.

«Разыскивается легковая машина тёмного цвета, под управлением женщины со светлыми волосами, на вид 35 лет. Всех, кто стал свидетелем или обладает какой-либо информацией по этому происшествию, просим сообщить по телефонам: 8-937-15-01-777 или 279-33-26. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к гражданам в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Теги: ДТП,розыск
 
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