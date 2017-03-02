В Уфе майор полиции украла у продавца мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей Фото: автор В Уфе майор полиции украла у продавца мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей Фото: автор

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе майор полиции украла у продавца мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей. В республиканский Следственный комитет поступили материалы уголовного дела о краже мобильного телефона у местной жительницы. Установлена причастность к преступлению сотрудника полиции.

По версии следствия, днем 23 февраля в магазине Орджоникидзевского района столицы женщина похитила с прилавка мобильный телефон продавца. Стоимость устройства оценивается в 33 тысячи рублей. Злоумышленница скрылась с места преступления. Ее действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На следующий день женщина опять пришла в магазин. Продавцы ее опознали и вызвали полицию. Стражи порядка установили личность женщины. Ею оказалась майор полиции одного из подразделений МВД.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время женщина будет допрошена. Ей предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

По факту кражи телефона подразделение собственной безопасности МВД по Башкортостану проводит служебную проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности, сообщили в ведомстве.