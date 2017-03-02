В Башкирии лучшие знатоки географии живут в Туймазинском районе Фото: Евгения Сюткина В Башкирии лучшие знатоки географии живут в Туймазинском районе Фото: Евгения Сюткина

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

20 ноября прошлого года жители страны во второй раз участвовали во Всероссийском географическом диктанте. Недавно стали известны имена лучших знатоков географии. Двое жителей Туймазинского района — учитель географии СОШ №4, руководитель географического клуба «Раймантау» Игорь Данилко и учитель географии СОШ села Агиртамак Земфир Гирфанов безошибочно написали диктант на 100 баллов. По 91 баллу набрали мастер ТНУ АО «Транснефть-Урал» Рамзиль Минниахметов и слесарь ОАО «Нефтегазпром» Ильгиз Зарипов. Всех победителей наградили дипломами Русского географического общества и книгой Камиля Зиганшина «Золото Алдана», сообщили в администрации муниципалитета.

Башкортостан по количеству участников акции «Всероссийский географический диктант» в минувшем году занял второе место. Географическую грамотность проверили более шести тысяч жителей республики на 104 площадках. Самый юный участник акции из республики, набравший 90-100 баллов — шестиклассник Галим Измайлов из уфимской гимназии №102, самая старшая победительница — уфимка Тамара Петрова перешагнула рубеж девятого десятка.