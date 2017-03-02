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Житель Башкирии осужден за вымогательство с применением насилия

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии осужден за вымогательство с применением насилия Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии осужден за вымогательство с применением насилия Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Гафурийский межрайонный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя района. Он обвинялся в вымогательстве с применением насилия, сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.

Установлено, что мужчина заставлял несовершеннолетних купить для него алкоголь. Когда потерпевшие отказались выполнить незаконные требования, обвиняемый, чтобы устрашить и подавить волю, принудил их встать на колени. При этом он угрожал расправой. Любитель спиртного ударил одного ребенка кулаком в лицо, а затем нанес несколько ударов ногами по различным частям тела потерпевших.

Подсудимый полностью признался в содеянном и извинился перед детьми. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на один год, а также оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд,вымогательство,несовершеннолетние
 
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