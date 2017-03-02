Президент Всемирной федерации шашек Гарри Оттен: «Уфа является шашечной столицей не только России, но и на международном уровне» Фото: Олег Яровиков





Президент Всемирной федерации шашек Гарри Оттен: «Уфа является шашечной столицей не только России, но и на международном уровне» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

2 марта в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с президентом Всемирной федерации шашек Гарри Оттеном. Он приехал в Уфу на финал Кубка мира по международным шашкам, который проходит на базе «Президент Отеля» с 1 по 12 марта. Стороны обсудили перспективы развития шашечного спорта в регионе и возможность проведения здесь крупных международных соревнований.

– Наша республика – шашечная территория, признанная во всём мире. Поэтому нам приятно вас видеть и встречаться здесь, в Башкортостане. Думаю, что финал Кубка мира по международным шашкам пройдёт на хорошем уровне. Это, конечно, важное событие, но главное, что мы продолжаем шашечное движение, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы будем продолжать совместную работу с Всемирной федерацией шашек, с нашими коллегами. Можете рассчитывать на нас как на территорию, которая всегда будет поддерживать этот вид спорта.

– Мы рады отметить, что шашки очень развиты в республике. В 2013 году Уфа уже принимала чемпионат мира по шашкам. Можно уверенно говорить, что этот вид спорта здесь активно развивается, – отметил Гарри Оттен. – Мы ожидаем, что в ближайшие годы здесь пройдут ещё несколько соревнований. Могу сказать, что Уфа является шашечной столицей не только России, но и на международном уровне.

В ходе встречи также были затронуты вопросы метеорологического характера. Это связано с тем, что Гарри Оттен работал в Нидерландском институте метеорологии и Пенсильванском университете (США), а в 1986 году основал собственную метеорологическую компанию. В настоящее время MeteoGroup – крупнейшая частная метеорологическая компания в Европе, имеющая офисы в 17 странах мира.

– Вы видите, сколько снега выпало у нас в республике в этом году – рекордное количество. А прогнозы нам ничего не говорили и никаким образом не предупреждали, что будет такая ситуация. Осенью мы сделали гамма-съёмку поверхности территории республики. В марте будем делать гамму-съёмку с вертолёта, определим запасы снега в республике. Конечно же, ожидаем сложный половодный период, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Всё равно нам надо возвращаться к теме взаимодействия в части метеорологических прогнозов, оценки рисков, возможных затоплений. Это большая, сложная работа.