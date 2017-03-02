Уфимский проект «Погуляй со мной» планируется проводить в городах России Фото: сайт ломаябарьеры.рф Уфимский проект «Погуляй со мной» планируется проводить в городах России Фото: сайт ломаябарьеры.рф

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Организаторы уфимского проекта «Погуляй со мной» планируют тиражировать практику и вывести проект на всероссийский уровень, чтобы прогулки с детьми-инвалидами проводить в других городах. Суть проекта заключается в привлечении волонтеров к социализации и интеграции детей-инвалидов в общество. На благотворительных началах социально активные уфимцы организуют прогулки для детей, ограниченных в здоровье и в свободном передвижении по городу, устраивают походы в кинотеатры, музеи, поездки за город, встречи с известными людьми.

«Куратором может стать любой желающий, неважно, будет это некоммерческая организация или активный гражданин, — рассказала руководитель проекта Алина Хабирова. — Мы передадим всю методику проведения таких прогулок, поможем и поддержим во всех начинаниях, как в работе с партнерами, так и со СМИ. По сути, мы передаем в руки готовое решение проблемы привлечения внимания общественности к организации досуга детей с инвалидностью».

К проекту уже присоединились первые участники из других городов. В Октябрьском учитель-дефектолог Юлия Борденюк организовала экскурсию в пожарную часть для детей с расстройствами аутистического спектра. Волонтеры Казанского благотворительного фонда «БлагоДарение» сводили детей с инвалидностью в детский парк, антикафе и на концерт.

Проект «Погуляй со мной» стартовал в апреле 2015 года, состоялось уже 20 прогулок. В них приняли участие 222 ребенка и 50 волонтеров, в том числе 23 автоволонтера. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Мультимедийные мы» в 2015 году и финалистом региональной премии «Серебряный лучник — Поволжье» в 2016 году. Дети посетили концерты и музеи, элитный загородный клуб, хоккейные матчи, побывали с экскурсией в аэропорту, плавали зимой в бассейне под открытым небом, брали интервью у министра труда и соцзащиты республики Ленары Ивановой, отмечают организаторы. Планируется, что в этом году детям на прогулках будут рассказывать о профессиях. Желающие подружиться с «особенными» детьми и принять участие в проекте могут найти подробную информацию на странице «ВКонтакте» или подписаться на Telegram-канал.