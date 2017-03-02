В Уфе журналисты БСТ уступили место юным коллегам из детского телеканала «Тамыр» Фото: скриншот прямого эфира телеканала БСТ















В Уфе журналисты БСТ уступили место юным коллегам из детского телеканала «Тамыр» Фото: скриншот прямого эфира телеканала БСТ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

2 марта в Уфе журналисты БСТ на один день поменялись ролями с юными коллегами из детского телеканала «Тамыр». Акция приурочена к 25-летию детско-юношеского телеканала «Тамыр».

Почти во всех программах БСТ воспитанники телестудии от шести до 14 лет выступают в качестве ведущих. Программы «Салям», «Бахетнама», «Счастливый час», «Интервью» и даже «Телецентр» ведут юные дарования из проектов «Тамыра» — «Гора новостей», «Тау-тау хабар», «Сенгелдек», «Это Мы!», «Сулпылар» «Физра».

С задачей представить зрителям БСТ новости региона достойно справился 12-летний Айгиз Хасанов. В свою очередь, ведущих Евгения Романова, Тагира Вахитова, Гузель Ахметьярову могли увидеть зрители детской передачи «Гора новостей». Программу «Интервью» на башкирском языке провела опытный юный журналист «Тамыра» Назгуль Шарафутдинова. Вопросы она задавала заместителю руководителя патриотического клуба «Северные амуры» Юлаю Гайнуллину. В 16.45 в вечернем канале «Телецентр» беседу с депутатом Госсобрания РБ Эльвирой Аиткуловой проведет 10-летний Александр Абрашин. На башкирском языке в прямом эфире «Телецентра» будет работать 13-летний Азамат Карабулатов, начало передачи в 19.30. По словам ведущей БСТ Зульфии Рахматулиной, юные телевизионщики свободно ведут себя в большой студии, проявляют искренний интерес к профессии и представляют достойную смену своим взрослым коллегам.

В течение Детского дня на БСТ покажут проекты: «Сделано в Тамыре» с первыми детьми-ведущими, которые уже стали взрослыми, фильм-сказку «Шульган-Таш», познавательные программы канала, ставшие обладателями многочисленных призов на всероссийских и международных телеконкурсах, — «Кумысный ПУТЬ», «Медовая страна», «Молочная страна».

Также в честь своего юбилея тамыровцы организуют в кинотеатре «Родина» показ фильма для детей с ограниченными возможностями здоровья. Завершится праздничный день школьной дискотекой в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

Справка. За 25 лет студия «Тамыр» превратилась в большую телерадиоструктуру ГУП ТРК «Башкортостан» РБ. На Башкирском спутниковом телевидении и радиоканалах холдинга насчитывается порядка десяти качественных детских передач телеканала «Тамыр». Фильмы и программы, созданные детским телеканалом, являются победителями международных фестивалей, в том числе главного телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Регион». На счету у «Тамыра» шесть бронзовых статуэток Орфея. В прошлом году телеканал удостоен Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».