Жителей Башкирии приглашают на рыболовный фестиваль в поселок Нугуш Фото: ИА "Башинформ" Жителей Башкирии приглашают на рыболовный фестиваль в поселок Нугуш Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 марта жителей Башкирии приглашают принять участие в рыболовном фестивале, который организует администрация Национального парка «Башкирия» на Теплом озере в поселке Нугуш.

Соревнования пройдут в два этапа. По условиям состязаний один участник может использовать только две лунки, расстояние между рыболовами должно быть не менее пяти метров. Лов рыбы производится только на удочку с одним крючком. Не допускается использование мотобуров, эхолотов, переносных или стационарных палаток.

Победителей определят по весу пойманной рыбы. Лучших рыболовов определят среди мужчин, женщин, юношей, предусмотрена номинация «Самая крупная рыба». Для призеров национальный парк приготовил резиновые лодки, палатки, рыболовный инвентарь. Победители получат подарки от спонсоров фестиваля: сертификаты на проживание на турбазе и в гостевых домах «Иштуганово», «Башкирская коза».

В течение всего дня участников и гостей фестиваля будут угощать ухой, горячим чаем, бесплатно катать на снегоходах и лошадях, сообщают организаторы. Подготовлены также конкурсы и викторины для детей. Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо обратиться в администрацию Национального парка «Башкирия».