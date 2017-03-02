Трудности перевода: почему в башкирском учебнике по ботанике предки растений стали «дедушками» Фото: Книжная палата РБ Трудности перевода: почему в башкирском учебнике по ботанике предки растений стали «дедушками» Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Учебник по «Ботанике» переведен на башкирский язык лицами, не владеющими ни русским, ни башкирским языками. Такое мнение высказал кандидат биологических наук Н. Шафеев. О легкомысленных переводчиках и полной биологической безграмотности сообщила газета «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

К переводным учебникам предъявляются те же требования, что и к оригиналу. Учебник «Ботаника», переведенный на башкирский язык Салиховой и Уразметовым, совершенно не отвечает этим требованиям, высказался в газете кандидат биологических наук Н. Шафеев. Он считает, что «учебник переведен лицами, не владеющими ни русским, ни башкирским языком», и в доказательство приводит примеры. Так, выражение «поперечный срез» из оригинала учебника на башкирском языке превратилось в «пополамный срез», русское слово «нижний» в переводе выглядит как «уродливый, кокетный», воронковидные — как коробковидные, засухоустойчивые — как тропические, предки растений — как дедушки растений, «в коре» переведено как «в тыкве», длина превратилась в высоту, колос — в стебель, перечисляет неточности ученый.

В издании отмечается, что переводчики подошли к своей работе легкомысленно. «Немало случаев пропуска (по-видимому, из-за трудности перевода) отдельных терминов и наименований различных процессов». Также в учебнике имелись рисунки «вверх ногами», а под ними объяснения, совсем их не касающиеся.

Ученый выяснил, что вначале лингвисты занялись «буквальным» переводом, а когда текст получился непонятным, стали переводить по «смыслу». Автор статьи приводит образцы полной биологической безграмотности. В русском тексте речь о «женских цветах», в башкирском переводе это превратилось в «цветы матки». Русская фраза «К каждой семянке прикреплен на тонкой ножке пучок волосков» по-башкирски звучит как «К каждой семянке прикреплена на тонкой ножке куча состава». В газете подсчитали, что в учебнике «число подобных извращений, неточных и непонятных переводов, выдуманных терминов доходит до трехсот». При этом учебник был законным: имелся отзыв Башнаркомпроса, подпись ответственного редактора, разрешение Башглавлита. «На основании безответственных разрешений учебник издан сектором учебно-научной литературы Башгиза тиражом в 14 тысяч экземпляров и распространен по всей Башкирии», — отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.