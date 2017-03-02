Гранта Главы Башкортостана удостоен проект «Праздник классической музыки» Фото: Олег Яровиков Гранта Главы Башкортостана удостоен проект «Праздник классической музыки» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Проект «Праздник классической музыки» удостоен гранта Главы Башкортостана на 2017 год в размере 9 млн рублей. Масштабное событие организует Национальный симфонический оркестр республики.

Проект будет реализовываться в три этапа. Миллион рублей предусмотрен на фестиваль симфонической и хоровой музыки «Уфимская весна», который планируется провести в апреле-мае.

В июне уфимцы вновь смогут насладиться шедеврами классической музыки в Уфимском амфитеатре под открытым небом. Open air по традиции украсят выступления приглашенных звезд.

Еще одним этапом проекта станут всероссийские гастроли Национального симфонического оркестра с главным дирижером Раушаном Якуповым. Предположительно, выступление ведущего творческого коллектива республики услышит столичная публика. На гастрольную деятельность предусмотрено 1,5 млн рублей.

О других проектах, выигравших грант Главы республики на 2017 год, можно прочесть в материале на ленте ИА «Башинформ».