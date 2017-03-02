В Башкирии представители молодежного парламента предлагают приравнять косметические спиртосодержащие жидкости к алкоголю Фото: из открытых источников В Башкирии представители молодежного парламента предлагают приравнять косметические спиртосодержащие жидкости к алкоголю Фото: из открытых источников

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Члены Молодежной общественной палаты Башкортостана предлагают приравнять косметические спиртосодержащие жидкости к алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба партии «Единой России»

Активисты МОП рекомендуют внести изменения в документ Правительства РФ, регламентирующий спиртосодержащие жидкости наружного применения. Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Бугера поддержал инициативу и предложил написать письмо в Правительство.

Кроме того, существует законодательная инициатива, предложенная Госсобранием республики. Она получила одобрение профильного комитета Совета Федерации и двух комитетов нижней палаты Госдумы. Проект предусматривает наделение субъектов России правом устанавливать разрешенное время для реализации косметических средств с содержанием спирта, тем самым приравнивая их к алкогольной продукции.

«Мы видим, что сейчас оборот многих парфюмерных и прочих спиртосодержащих жидкостей осуществляется бесконтрольно. Купить их можно круглосуточно и достаточно дешево. Для исправления ситуации необходимо менять федеральное законодательство. На это и направлена инициатива. Если изменения будут одобрены, то регионы получат право устанавливать время и место реализации спиртосодержащей продукции, которая не является алкоголем», — пояснил Михаил Бугера.