Полномочия главы Балтачевского района Башкортостана прекращены
УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Полномочия главы администрации Балтачевского района Башкортостана досрочно прекращены. Фирдинант Арсланов покинул свой пост сегодня, 2 марта, в связи с заявлением по собственному желанию. Решение принято на заседании Совета муниципального района.
Временное исполнение обязанностей главы муниципального района возложено на заместителя руководителя администрации по финансовым вопросам Альбирта Хамитова. Он будет выполнять функции главы района до вступления в должность лица, назначенного по результатам конкурса.