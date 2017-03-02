В Янауле прошла правовая трибуна «Конституционное право - избирать и быть избранным»

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Янауле прошла открытая правовая трибуна «Конституционное право — избирать и быть избранным». Руководители школьных Клубов молодого избирателя района приняли участие в дискуссии, организованной территориальной избирательной комиссией. Учащиеся семнадцати школ Янаульского района блеснули знаниями в правовой игре.

В ходе деловой игры школьникам представилась уникальная возможность выбрать депутатов в Совет муниципального района Янаульский район. Сначала участники правовой трибуны познакомились с политической системой Российского государства, получили информацию о том, как осуществляется процедура выборов депутатов в органы местного самоуправления в России, а затем, разделившись на три партии (Партия «Союз народного движения», «Будущее Янаула» и «Союз молодых революционеров») приступили к процедуре выборов. Каждое объединение выдвинуло своего кандидата в депутаты района, составило предвыборную программу, подготовило выступление о целях и задачах своей партии. Выступая перед аудиторией, кандидаты рассказывали о том, какой они видят работу молодого депутата, высказывали свои предложения по улучшению жизни в стране, республике, и размышляли о том, как сделать малую родину богатой и благополучной. На основании анализа речей кандидатов в депутаты, можно выявить определённый круг проблем, интересующих молодежь.

Завершилась выборная кампания процедурой голосования. Пока участковая избирательная комиссия подсчитывала голоса, молодым людям задавались вопросы из области избирательного права, ориентированные на выявление уровня их политической грамотности.

Избиратели, представлявшие различные социальные группы, имели возможность задать каждому кандидату интересующие их вопросы. Участвуя в работе правовой трибуны, учащиеся приобрели основные знания в области избирательного права и, представив себя в роли политиков и избирателей, обыграли ситуацию реализации своего неотъемлемого конституционного права — права избирать и быть избранными.

В заключение председатель территориальной избирательной комиссии Янаульского района Римма Гафиятуллина отметила профессиональные рассуждения школьников о государстве и праве, об избирательной системе и избирательном процессе. «Ваши красноречивые выступления еще раз убеждают в том, что избирательное право в достойных руках. И, возможно, в недалеком будущем вы будете возглавлять выборные кампании у нас в районе», — выразила надежду руководитель ТИК.