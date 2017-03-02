В поликлинике Кумертау открылась безбарьерная регистратура Фото: Министерство здравоохранения РБ В поликлинике Кумертау открылась безбарьерная регистратура Фото: Министерство здравоохранения РБ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане во взрослой поликлинике городской больницы Кумертау заработала безбарьерная регистратура. Она появилась в рамках реализации проекта «Открытая регистратура».

Если ранее регистратура была выполнена в стандартном формате с наличием барьера между регистраторами и посетителями, то современная концепция исключает стеклянные перегородки или «окна», посетитель и регистратор общаются друг с другом сидя за столом, уточнили в лечебном учреждении. Также улучшили клиентскую зону дополнительными диванами и позитивной цветовой гаммой.

К тому же, улучшены условия работы для самих медицинских работников, в частности, по регистрации вызовов врачей на дом, своевременной передаче информации, в том числе медицинской документации из картохранилища.

Кроме этого в поликлинике установлена стойка администратора регистратуры, что обеспечит регулирование интенсивности потока пациентов. Рабочие места медицинских регистраторов оснащены компьютерами с выходом в сеть медицинской организации, электронной регистратуры, инфоклиники.

Для удобства пациентов в холле поликлиники установлена видеотехника с возможностями Wi-Fi, организована ежедневная трансляция видеоматериалов профилактической направленности.

В Министерстве здравоохранения РБ отметили, что в настоящее время проект «Открытая регистратура» внедрен в ряде медицинских организаций республики. Его основная цель — улучшить комфортность условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях, убрать барьер в регистратуре для удобства общения пациента с медицинским работником, повысить доступность медицинской помощи.