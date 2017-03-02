Константин Толкачёв представил Владимиру Мединскому ключевые проекты Российского военно-исторического общества

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв представил министру культуры России, руководителю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому план работы регионального отделения. Спикер регионального парламента отметил, что в настоящее время ведется активная работа по увеличению численности членов общества.

В план основных мероприятий вошли значимые для всей России проекты. Среди них установка в 2017 году памятников советскому солдату в Ишимбайском и Кармаскалинском районах, обелиска воинской славы в Уфимском районе, организация военно-исторического лагеря «Заря».

«Нам предстоит провести большую работу по формированию электронной базы данных фотоматериалов по теме «Башкортостан в годы Революции и Гражданской войны». Необходимо, чтобы молодое поколение помнило о этих страницах истории России и родного Башкортостана, мы считаем это своей главной задачей. Так, через два года – в 2019 году – мы будем праздновать 100-летие со дня образования Башкирской автономии. Значимость этой даты отмечает и руководство страны», — рассказал Константин Толкачев.

В рамках видеоконференции состоялось обсуждение вопросов проекта «Народный архив памяти», создания Музея российской кавалерии, проведения акции «Письмо из музея» и открытия в Королевстве Нидерланды памятника российским воинам-освободителям (генералу А. Х. Бенкендорфу и башкирскому воину).

Владимир Мединский обратил внимание на необходимость более детальной проработки проектов и поиска внебюджетных источников их финансирования. Было рекомендовано активнее принимать участие в реализации общефедеральных проектов, связанных с распространением учебника по военной истории России, установлением мемориальных досок на образовательных учреждениях страны героям Великой Отечественной войны, установлением дорожных указателей о местах подвигов.