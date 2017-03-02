В Башкирии у более 100 пациентов стоматологи выявили рак полости рта

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в 2016 году диагноз рак полости рта подтвержден у 102 пациентов. Запущенные формы злокачественных новообразований определены у 34 пациентов, привели данные на итоговом совещании стоматологической службы республики. В этой связи стоматологи отметили необходимость усиления работы по информированию населения о факторах риска развития онкологических заболеваний челюстно-лицевой области. Для раннего выявления новообразований жителям необходимо своевременно обращаться к врачу, подчеркивают специалисты.

В настоящее время стоматологическая служба республики представлена 116 государственными медицинскими организациями. В них трудятся около 1400 врачей-стоматологов и 410 зубных врачей. По словам главного внештатного стоматолога Минздрава РБ Рустама Дюмеева, по сравнению с предыдущими годами количество стоматологов значительно увеличилось.

Общее число посещений пациентами врачей стоматологов и зубных врачей в 2016 году составило 3138,8 тысяч. По информации территориального фонда ОМС в прошлом году по профилю «стоматология» освоено 1,5 млрд рублей.