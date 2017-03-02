В Башкирии на все вопросы по поводу Единого госэкзамена ответят по бесплатному телефону «горячей линии»

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане на все вопросы по поводу Единого госэкзамена ответят по бесплатному телефону «горячей линии»: 8 (347) 218-03-81, 218-03-28. Время работы ежедневно (кроме выходных дней) с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Кроме этого, в преддверии экзаменационной кампании 2017 года работу телефона доверия ЕГЭ возобновила и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. С его помощью граждане могут сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении ЕГЭ.

В этом году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру: +7 (495) 104-68-38.

«Нам важно обеспечить абсолютную прозрачность и честность экзаменов, и мы рассчитываем на активное содействие граждан в этом вопросе. Работа телефона доверия хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и помогла Рособрнадзору не только оперативно реагировать на нештатные ситуации, возникающие в ходе экзаменов, но и предотвращать их», — заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Помимо телефона доверия к ЕГЭ продолжает свою работу и телефон «горячей линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях.

Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов (время московское). Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».