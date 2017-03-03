«Салават Юлаев» закончил поход за Кубком Гагарина-2017, пропустив дальше «Ак Барс» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» закончил поход за Кубком Гагарина-2017, пропустив дальше «Ак Барс» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Салават Юлаев» закончил юбилейный для себя (55 лет клубу) сезон в Континентальной хоккейной лиге. Команда Игоря Захаркина выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2017 в первом раунде, уступив по сумме пяти матчей казанскому «Ак Барсу» — 1:4.

В пятом поединке в Казани уфимцам удалось дотянуть до овертайма. После гола, пропущенного в меньшинстве в первом периоде, «юлаевцы» отыгрались в третьем, также реализовав большинство — отличился Захар Арзмасцев при помощи рикошета от казанского защитника Захарчука — 1:1.

В овертайме уфимцам выпал шанс использовать еще одно удаление, но вместо этого Сами Леписте уравнял составы, а позже «Салават» в очередной раз в этой серии пропустил острую контратаку — и Иржи Секач переиграл вратаря Уфы Никласа Сведберга — 2:1.