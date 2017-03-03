Салават Низаметдинов - композитор, писавший музыку сердцем (К 60-летию со дня рождения) Фото: Лейла Аралбаева Салават Низаметдинов - композитор, писавший музыку сердцем (К 60-летию со дня рождения) Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня один из ярких и талантливых башкирских композиторов Салават Низаметдинов отметил бы свой юбилей. К сожалению, его уже нет с нами, но его прекрасная музыка, замечательные песни живут до сих пор.

Салават Ахмадеевич Низаметдинов родился 3 марта 1957 года в многодетной семье шахтёра в поселке Миндяк Учалинского района.

В семилетнем возрасте он был отдан в Уфимскую школу-интернат для слепых детей. Самой большой радостью для мальчика стали занятия музыкой. Он пел в хоре интерната, с интересом осваивал музыкальные инструменты — баян, домру, кларнет, трубу. Когда Салавату исполнилось 11 лет, его приняли в только что открывшийся филиал детской музыкальной школы № 1 по классу баяна и композиции.

В 1977 году в Уфимском институте искусств с ним начал заниматься на общественных началах доцент кафедры композиции Евгений Земцов. Он, замечательный знаток поэзии, пробудил у начинающего композитора любовь к стихам. Под влиянием опытного педагога Салават Низаметдинов стал много сочинять. Это привело его к первой серьезной победе: в 1979 году на Международном конкурсе незрячих композиторов в Праге ему была присуждена третья премия за романсы на стихи Александра Блока. Позднее, в 1988 году, на том же конкурсе Салават Низаметдинов был удостоен второй премии за вокальный цикл «Черновик» на стихи поэтессы Ники Турбиной.

По окончании института искусств композитор поступил в аспирантуру Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки), где учился у профессора Генриха Литинского, которому впоследствии посвятил Струнный квартет до-минор.

В 1983 году Салавата Низаметдинова приняли в Союз композиторов СССР, а в 1988 году он получил золотую медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР за вокальную симфонию «Разговор с Салаватом».

Жанровый диапазон творчества Салавата Ахмадеевича охватывал оперы и симфонии, хоры и романсы, музыку к драматическим спектаклям и эстрадные песни. Однако центральное место в его композиторском «багаже» принадлежит музыке к слову.

Композитора всегда привлекала поэзия Михаила Лермонтова и Александра Блока, Сергея Есенина, Микеланджело Буонаротти и Омара Хайяма, Ники Турбиной и Пьера Ронсара, творчество Мустая Карима, Шамиля Анака, Ангама Атнабаева, Рами Гарипова. В музыкальных интерпретациях литературных первоисточников на протяжении творческого пути постепенно вырисовался своего рода автопортрет композитора, выразилась тема назначения мастера и его искусства.

Впервые эта тема прозвучала в вокальной симфонии «Разговор с Салаватом». В опере по трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения» она сделалась лейтмотивом любви героев, послужила импульсом для создания «Кантаты по случаю», прославляющей бессмертного Федора Шаляпина (на стихи Якова Полонского, Самуила Маршака, Виктора Бокова), цикла для тенора «Парнас» (на стихи Расула Гамзатова, Давида Кугультдинова и Мустая Карима). В 2002 году Салават Низаметдинов на сцене Башкирской государственной филармонии представил молодежную рок-оперу «Звезда Любви».

Знаковым стало последнее крупное произведение композитора — опера «Memento», в которой автор страстно, с трагической обнаженностью предупреждает об экологической катастрофе духовности. В ней аккумулирована главная тема его творчества, философская и гражданская позиция композитора и его выбор в искусстве.

Салават Низаметдинов много говорил о творчестве. Рождение музыки он всегда сравнивал с необъяснимым процессом. Она сама звучит, когда композитор видит хорошие стихи. А еще написанию музыки способствует любовь, утверждал он. Женщины, которые окружали его и подарили четверых детей, были для Салавата Низаметдинова музами и вдохновением.

Салават Ахмадеевич был большим любителем книг. От детективов его было просто не оторвать. Особо выделял композитор произведения таких авторов как Бунин, Куприн, Гюго, Набоков, Лесков, а еще боготворил творчество Лермонтова.

За большие заслуги в развитии музыкального искусства Салавату Низаметдинову были присвоены почетные звания заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан и Российской Федерации. Он являлся лауреатом премий Союза композиторов России, имени Г. Саляма, международной премии «Филантроп».

К жизни Салават Ахмадеевич относился философски. Он говорил: «Мы часто размениваемся на мелочи, завидуем, а на самом деле всем ведь хватает места под солнцем… Самая ненавистная для меня черта — склонность к предательству, еще не люблю людей равнодушных… Все, чем ты задел человека, обязательно возвращается к тебе самому. Этого нужно бояться и избегать. Нельзя падать духом. Бог дал нам эту жизнь, чтобы мы могли в любой ситуации найти какой-то выход…».

Незадолго до смерти Салават Низаметдинов успел закончить свою восьмую, последнюю оперу «Как я тебя люблю!». Композитор скончался 29 июля 2013 года, в самом расцвете сил, и похоронен на Южном кладбище города Уфы.

В декабре 2013 года Башкирский театр оперы и балета представил публике последнюю оперу Салавата Низаметдинова в виде оперного freestyle в двух актах.

В апреле 2014 года в Большом концертном зале Московского дома композиторов состоялся студенческий фестиваль-конкурс башкирской песни памяти Салавата Низаметдинова. В Уфимском издательстве «Инеш» издана его книга «Исповедь», записанная со слов композитора Викторией Симоновой. В память о маэстро к первой годовщине его смерти прошли концерты Государственной академической капеллы, Башгосфилармонии, Уфимского училища искусств, Учалинского колледжа искусств и культуры.

В 2014 году имя композитора было присвоено Учалинскому колледжу искусств и культуры.

В 2016 году на могиле композитора установлен надгробный памятник работы Рустама Сакаева с изображением Салавата Низаметдинова. На нем высечены философские слова: «На земле так много надо мне сказать, что жизни всей моей не хватит», выписаны названия всех написанных опер. В верхней части нотной строкой приведено начало одной из самых популярных песен композитора — «Күҙ нурым» («Свет очей моих»).

В марте 2017 года в Учалинском колледже искусств и культуры откроется музей имени композитора Салавата Низаметдинова. В эти же дни, 10-11 марта, в Учалинском колледже искусств и культуры впервые пройдет Открытый Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова.

Сегодня в Уфе состоится показ оперы «В ночь лунного затмения».