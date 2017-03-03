Появились фото с места ДТП с маршруткой в Иглинском районе Фото: УГИБДД МВД по РБ





Появились фото с места ДТП с маршруткой в Иглинском районе Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В четверг вечером на трассе М5 в Иглинском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик «Скания». В «Пежо», направлявшемся по маршруту Уфа — Малояз, находились 14 пассажиров. По предварительным данным, 29-летний водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом под управлением 50-летнего жителя Курганской области.

В результате удара в автобусе погибли две жительницы Салаватского района 32 и 59 лет. 12 остальных пассажиров маршрутки госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в республиканской автоинспекции. К ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели, пострадавших пришлось деблокировать из обломков.