В Уфе в Библиотеке для слепых открыт мемориальный уголок Салавата Низаметдинова

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в Республиканской библиотеке для слепых создан мемориальный уголок памяти Салавата Низаметдинова. Акции памяти композитора сегодня, в день его 60-летия, проходят в Башкирии.

Здесь представлены пианино, на котором он играл свои произведения для читателей; первый портрет маслом кисти Веры Фроловой; нотные тетради, собственноручно заполненные Салаватом Низаметдиновым шрифтом Брайля к опере «В ночь лунного затмения». Открыта книжная выставка прижизненных изданий о Салавате Низаметдинове. В интернете и на сайте библиотеки размещена мемориальная виртуальная книжная выставка «Памяти Салавата Низаметдинова».

«На протяжении всей своей творческой жизни и до самого последнего дня он был нашим активным читателем и большим другом библиотеки. Любил читать классику, стихи молодых поэтов, для своих детей брал книги по школьной программе. В период его учебы библиотекари вслух начитывали ему учебные материалы. А когда к нему пришло признание, в библиотеке для читателей проходили его творческие вечера. У нас изданы в звуковом варианте его песни, произведения для симфонического оркестра», — рассказали в библиотеке для слепых.

В 2003 году библиотека выпустила первую электронную книгу «Восхождение», посвященную творчеству незрячего композитора. К 50-летнему юбилею композитора вышел электронный полнотекстовой биобиблиографический указатель «Маэстро-50». К следующему, 55-летнему юбилею читателя и композитора в библиотеке был издан указатель «Несломленная нота». В 2013 году шрифтом Брайля и в озвученном формате издана книга воспоминаний С. Низаметдинова «Салават. Исповедь», написанная в содружестве с Викторией Симоновой.