Уфимец Антон Бабиков стал заслуженным мастером спорта России Фото: www.rusbiathlon.ru Уфимец Антон Бабиков стал заслуженным мастером спорта России Фото: www.rusbiathlon.ru

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Министерство спорта РФ присвоило биатлонисту, чемпиону мира 2017 года в эстафете уфимцу Антону Бабикову звание заслуженного мастера спорта. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

В соответствии с приказом заслуженными мастерами спорта также стали чемпион Европы 2014 года по бадминтону Иван Созонов и члены сборной России по хоккею с мячом Янис Бефус и Игорь Ларионов.

На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону Бабиков завоевал золотую медаль в эстафетной гонке, также на его счету победа и третье место на этапах Кубка мира.

В эти дни Антон Бабиков находится в расположении сборной России в Пхенчане (Южная Корея). Здесь со 2 по 5 марта проходит седьмой этап Кубка мира.