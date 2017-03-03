В Уфу на проект «Петербургские сезоны» приехали солисты балета Мариинского и Михайловского театров

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УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу приехали восемь солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. Сегодня в ГКЗ «Башкортостан» они выступят на гала-концерте в рамках проекта «Петербургские сезоны. Год 2017». Будут представлены фрагменты из знаменитых балетов, а также образцы современного хореографического искусства.

«Проект «Петербургские сезоны» является квинтэссенцией того тесного общения, которое существует между Уфой и Санкт-Петербургом. Петербург — мощнейший духовный генератор, культурная столица, вовлекающая многие города в фестивальное движение, — говорит организатор мероприятия — директор концертного агентства «Классика» Галия Камаева. — Сегодня главное действующее лицо «Петербургских сезонов» — это балет, гала-концерт прекрасных звезд».

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» артисты Мариинского и Михайловского театров рассказали о себе и предстоящем событии.

«В программе собрано лучшее из того, что было сделано за последние пять лет, — сообщил премьер Мариинского театра Игорь Колб. — Состав участников подобран идеально. Мы все готовились очень серьезно, поскольку знали, что едем на родину Рудольфа Нуреева. Это фигура немаловажная в балетном мире, и мы все хотим понимать, откуда и почему возникло явление балетного мира, которое будет диктовать балетную моду еще долгое время».

Игорь Колб рассказал, что в предыдущие приезды в Уфу неоднократно бывал в музее Рудольфа Нуреева в Башкирском театре.

Одна из участниц проекта — солистка Михайловского театра Сабина Яппарова. Она является выпускницей Башкирского хореографического колледжа имени Р. Нуреева 2001 года. Училась в колледже у Серафимы Саттаровой. На сцену ГКЗ «Башкортостан» (тогда еще ДК «Нефтяник») Сабина выходила танцевать еще в детстве, а четыре года назад была приглашена в Башкирский театр оперы и балета для исполнения партии Жизели в одноименном балете.

«Уфу вспоминаю хорошо, с теплом. Мне приятно, что сегодня я буду выступать здесь, в кругу таких замечательных артистов. Это большая честь и очень волнительно, поскольку сегодня на концерт придут друзья, одноклассники, родственники, — отметила Сабина. — Всё мое детство прошло в Уфе на улице Зенцова, где жил Рудольф Нуреев».

В Уфе 1-3 марта впервые проходит проект «Петербургские сезоны. Год 2017». В рамках события состоялись лекции об изобразительном искусстве, связанные с Русским музеем, современным джазовым импровизационным искусством. Как сообщила руководитель проекта Галия Камаева, «Петербургские сезоны» планируется проводить ежегодно.