В Башкирии вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина Фото: Андрей Старостин В Башкирии вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина.

ДТП произошло в Стерлитамаке в июне 2016 года. 35-летняя женщина в нетрезвом состоянии села за руль своего автомобиля «Шевроле Круз». Двигаясь по улице Технической, она выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-21093. За рулем отечественной машины была 29-летняя беременная женщина, от полученных травм она скончалась на месте.

Городской суд приговорил виновницу ДТП к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденная сочла наказание чрезмерно суровым и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Она просила назначить ей условное лишение свободы или применить отсрочку от отбывания наказания до достижения ее 9-летним ребенком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с ее доводами и просила суд ужесточить приговор. Верховный суд республики по результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке отклонил жалобу осужденной и утвердил ранее вынесенное решение. Теперь ей предстоит отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания и выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда.