Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.40 ↑

EUR 61.51 ↑

3 марта Пятница

Уфа   °

В Башкирии вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина Фото: Андрей Старостин

В Башкирии вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане вынесен приговор виновнице аварии, в которой погибла беременная женщина.

ДТП произошло в Стерлитамаке в июне 2016 года. 35-летняя женщина в нетрезвом состоянии села за руль своего автомобиля «Шевроле Круз». Двигаясь по улице Технической, она выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ-21093. За рулем отечественной машины была 29-летняя беременная женщина, от полученных травм она скончалась на месте.

Городской суд приговорил виновницу ДТП к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденная сочла наказание чрезмерно суровым и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Она просила назначить ей условное лишение свободы или применить отсрочку от отбывания наказания до достижения ее 9-летним ребенком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с ее доводами и просила суд ужесточить приговор. Верховный суд республики по результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке отклонил жалобу осужденной и утвердил ранее вынесенное решение. Теперь ей предстоит отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания и выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда.

Теги: ДТП,приговор
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть