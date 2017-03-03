В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших в аварии с пассажирским микроавтобусом Фото: Олег Яровиков В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших в аварии с пассажирским микроавтобусом Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Десять пострадавших при столкновении пассажирского микроавтобуса «Пежо» и грузовика «Скания» на трассе М5 в Башкортостане госпитализированы в травматологический центр третьего уровня на базе Городской клинической больницы №21.

«Состояние троих оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести, — уточнила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова. — Вся необходимая медпомощь пациентам предоставляется в рамках Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Как сообщало агентство «Башинформ», ДТП произошло вечером 2 марта в Иглинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В автобусе, направлявшемся по маршруту Уфа — Малояз, находились 14 пассажиров. В результате аварии двое скончались на месте происшествия.