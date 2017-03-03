В Уфе состоялась зимняя спартакиада «Роснефти» Фото: Роснефть





















В Уфе состоялась зимняя спартакиада «Роснефти» Фото: Роснефть

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ»/.

НК «Роснефть» подвела итоги VII Зимней корпоративной Спартакиады, которая проходила с 26 февраля по 2 марта в городе Уфа. На площадках Уфимского дворца спорта и спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» за медали боролись 450 спортсменов из 25 команд дочерних обществ и центрального аппарата Компании. Соревнования проводились в четырех видах: хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и эстафете на санях.

В этом году ряды спортсменов нефтяной компании – пополнили представители нового актива «Роснефти» — АНК «Башнефть». Дебютанты завоевали первое общекомандное место. К радости местных болельщиков, команда «Башнефти» выиграла лыжный забег у мужчин на 10 км, мужские старты по шорт-треку и заняли первое место в хоккейном турнире.

Серебро корпоративной зимней Спартакиады завоевала команда добывающего предприятия «Самаранефтегаз». Прошлогодний чемпион зимних соревнований – объединенная команда «Ангара», замкнул тройку сильнейших.

— На турнире было немало сильных команд, чувствуется, что ребята имеют хорошую спортивную подготовку, — сказал главный тренер хоккейной команды «Башнефти» Николай Заварухин. Ведь не только у нас, но и в других подразделениях «Роснефти» дело не ограничивается только финалами Спартакиады, соревнования проводятся практически круглый год.

В свою очередь главный судья VII зимней Спартакиады ПАО «НК Роснефть» Егор Силкин отметил высокий уровень организации соревнований, а также отменную подготовку команд.

Компания «Роснефть» уделяет большое внимание развитию массового спорта. Это направление деятельности является одним из приоритетных в социальной сфере. В регионах присутствия нефтяная компания строит спортивные комплексы, стадионы, бассейны, финансирует социальные проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни.