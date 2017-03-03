«Язык, религию и нацию могут сохранить только писатели и певцы» - Салават Фатхетдинов Фото: Олег Яровиков









«Язык, религию и нацию могут сохранить только писатели и певцы» - Салават Фатхетдинов Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Язык, религию и нацию могут сохранить только писатели и певцы. Третьего пути нет, и это общая проблема татар и башкир», — заявил сегодня в Уфе знаменитый татарский певец Салават Фатхетдинов. Первая пресс-конференция для журналистов состоялась в преддверии гастрольного тура звезды татарской эстрады по Башкортостану. В агентстве «Башинформ» за круглым столом он два часа общался с журналистами, откровенно рассказывая о своей жизни и рассуждая на самые разные темы.

«Наш театр эстрады — самый часто гастролирующий театр. Я не хвалюсь, наоборот, это сказывается на здоровье. Но остановиться невозможно. Жизнь артиста — сложная штука. Если артист один раз уйдет из поля зрения, он может и не вернуться. Один раз взойдя, артист должен держаться. Сколько он выдержит — другое дело, но если он сойдет со сцены, исчезнет — то уже всё, — говорит Салават Фатхетдинов. — А публику обмануть нельзя — ни загнать в зал, ни выгнать из зала. Я благодарен своему слушателю. Самые искренние зрители — простые люди».

Жизнь популярного артиста насыщена самыми разнообразными занятиями и впечатлениями. Это и многочисленные концерты, и участие в автогонках (он является мастером спорта международного класса по автоспорту), и дела семейные (трое детей, три внучки), и педагогическая деятельность.

«Я никогда не беру учеников «по блату». Если нет у человека голоса, я прямо говорю ему об этом, другим ведь местом петь невозможно. Бюджетное обучение должно быть только для талантливых, им я готов помогать», — убежден артист.

Рассуждая о современной татарской эстраде, певец высказал замечания по поводу нарушения мелодической основы песен и сценического облика молодых исполнителей. «Музыку — нашу пентатонику — нарушать нельзя, должен быть национальный колорит. А мы потеряли свои звуки. В советское время действовали худсоветы, теперь этого нет, — говорит Фатхетдинов. — Что касается костюмов, татары и башкиры не должны выходить на сцену раздетыми, костюмы должны быть по-мусульмански красивыми. Сцена — это показатель моды, то, какими мы должны быть. Раздетых в 90-е годы артистов теперь приходится обратно одевать». Артист рассказал, что дизайнеры Татарстана создали 60 совершенно не повторяющихся красивых длинных сценических костюмов.

Гастрольный тур заслуженного артиста России и Башкортостана, народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова при поддержке «Хазина — Тур» пройдет по городам Республики Башкортостан с 28 марта по 9 апреля.