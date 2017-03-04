В Уфе Ирина Хужина презентует свой поэтический сборник

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Уфе, в отделе искусств Национальной библиотеки (ул. Октябрьской революции, 10а) состоится презентация поэтического сборника Ирины Хужиной «Моя разлука, я тебя ждала…». Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и при содействии Союза российских писателей (СРП). В составлении сборника принял участие писатель и бард, председатель Башкирского представительства СРП Сергей Круль. По его словам, это уже вторая книга, изданная при содействии регионального СРП.

«Башкирское региональное представительство СРП и дальше предполагает издавать молодых талантливых авторов. На встречу с поэтессой мы приглашаем поэтов, журналистов, музыкантов и всех, кто любит современную поэзию», — сказал Сергей Круль.

Начало презентации – в 15.00 часов. Вход свободный.