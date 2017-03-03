«Отставка Захаркина вполне назрела, в клубе «Салават Юлаев» будет новая концепция» - Глава Башкортостана

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня стало известно, что Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Нынешний сезон завершился для команды поражением в первом раунде плей-офф от казанского «Ак Барса» (счет в серии 1:4). Громкую отставку прокомментировал на пресс-подходе глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

«Я, как болельщик «Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и первый круг плей-офф — и команда покидает турнир. Безусловно, такие же чувства, как у всех наших болельщиков республики. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась», — сказал глава республики.

Рустэм Хамитов пообещал, что в клубе появятся новые люди и будет новая концепция.

«Конечно, будет переформат в клубе, все будет выстроено по-другому. Вместе с болельщиками мы обсудим и реализуем это в новом сезоне 2017-2018 года. «Салават Юлаев» должен быть всегда в числе лучших клубов России, это обязательное условие!», — подчеркнул глава Башкортостана.

Также стало известно, что «Салават Юлаев» покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков. Игорь Захаркин был приглашен в уфимский клуб в августе 2015 года на должность тренера-координатора. 7 октября специалист занял пост главного тренера, вместе с ним в тренерский штаб вошли Борщевский и Кореньков.