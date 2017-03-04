В Уфе день рождения Рудольфа Нуреева отметят последним показом балета «Журавлиная песнь»

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе балет «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова будет в последний раз показан с декорациями и костюмами, разработанными к постановке 1997 года. Спектакль состоится 17 марта, в день рождения выдающегося танцовщика Рудольфа Нуреева.

Ведущие партии спектакля исполнят народные артисты РБ, лауреаты Государственной премии РБ им. С. Юлаева Гульсина Мавлюкасова (Зайтунгуль) и Ильдар Маняпов (Юмагул), лауреат всероссийского конкурса Артем Доброхвалов (дебют в партии Арсланбая).

Премьера новой сценографической версии балета пройдет 23 мая, в день открытия XXI Международного фестиваля балетного искусства имени великого танцовщика. Над новой, пятой сценографической версией «Журавлиной песни» работают главный художник театра, заслуженный деятель искусств России и РБ, народный художник РБ, лауреат премии им. М. В. Нестерова, профессор Рифхат Арсланов.

В «Журавлиной песне» находят яркое воплощение языческие мифы, традиции башкирской старины, живописные картины родной природы. Балет «Журавлиная песнь» был создан в 1940-х годах Львом Степановым. Консультантом композитора по вопросам башкирского фольклора выступил молодой Загир Исмагилов. Он предоставил народные мелодии, искусно проведенные через партитуру, ярко и разнообразно характеризующие персонажей балета. Автором либретто на основе башкирских легенд выступил знаменитый танцовщик Файзи Гаскаров; свой труд он посвятил Зайтуне Насретдиновой – первой исполнительнице партии Зайтунгуль.

Для постановки балета была приглашена Нина Анисимова, балетмейстер Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне – Мариинский театр). Расставить национальные акценты ей вместе с Файзи Гаскаровым помогал первый исполнитель партии Юмагула – Халяф Сафиуллин. Премьера была приурочена к 25-летнему юбилею БАССР и осуществлялась в виде серии вечеров: в течение нескольких месяцев 1944 года театр представлял новые фрагменты балета. А в следующем году именно «Журавлиная песнь», изящная и поэтичная, темпераментная и страстная, пленила семилетнего уфимца Рудольфа Нуреева, пробудив в его сердце страсть к балетному искусству.

«Журавлиная песнь», называемая башкирским «Лебединым озером», никогда не покидала репертуара уфимского театра. Балет был с большим успехом показан в Москве: на Декаде башкирской литературы и искусства (1955) и Днях культуры Республики Башкортостан (1997). Его отрывки демонстрировались в Великобритании, Болгарии, Польше, Китае и других странах. В 1960 году на Свердловской киностудии по спектаклю был снят фильм-балет.