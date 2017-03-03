В Уфе детям с ограниченными возможностями показали проект телеканала «Тамыр»

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25-летний юбилей Детско-юношеского телеканала «Тамыр» превратился в настоящий праздник для всех юных зрителей. В Зеленом зале кинотеатра «Родина» состоялся показ для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-секретарь БСТ Люция Давлиева.

Юных зрителям авторы представили две серии из цикла «преград.net». Этот проект — лауреат VI Всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея», в номинации «Люди в беде», победитель в специальной номинации «Преодоление» премии «ТЭФИ-Регион». Цикл об удивительных детях, которые находят силы заниматься творчеством, спортом, не сидеть сложа руки. В каждом выпуске цикла раскрывается портрет одного ребенка, который встречается со своим кумиром, перенимает его опыт, делится своей мечтой.

После просмотра зрители задавали вопросы героям программ. Восьмикратная чемпионка паралимпийских игр Оксана Савченко призвала детей и их родителей не сдаваться, наметить цель и идти к этой цели, несмотря ни на что. Юная спортсменка Камилла Рахимова сообщила о своих победах по плаванию. Девочка не видит с малых лет, но добивается успехов и в спорте, и в музыке. Открытая, энергичная, искренняя Камилла очаровала всех зрителей. Маленькая Айгуль Ибрагимова передвигается на коляске. Музыка для нее отдушина, она и поет, и играет на пианино. Мечтает стать ресторатором или юристом, а может, экономистом. Дети, задавшие самые интересные вопросы героям, получили подарки.

«Мы для того и взрослые, чтобы помочь детям. Каждый в телеканале «Тамыр» беспрекословно принимает это простое правило детского телевидения. Мы с большим желанием работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как понимаем, им наша помощь нужна больше, — говорит директор телеканала Гульназ Кульсарина. — Надеемся, что наши телевизионные проекты «преград.net», «Торнакай, летим вместе!», программы «Солнечные дети», «В фокусе «Дети-герои» и другие вносят свой вклад в изменение отношения общества к особенным детям. Это наша задача, и очень надеемся, что вместе мы справимся».

Телеканал «Тамыр» с большим желанием поддерживает проекты, проводимые Советом матерей «Материнское сердце». Замечательные проекты «Папа может все!», «Отдыхаем все семьей», «Быуын-поколение», «Гузелькей» направлены на вовлечение всех членов семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Председатель Совета матерей Гульшат Ибрагимова убеждена, что только вместе можно осуществить идею инклюзии в обществе. Словами поддержки и восхищения детей поприветствовала детей и их матерей депутат Государственного Собрания-Курултай Римма Утяшева.

После показа зрители долго не расходились, делились впечатлениями, благодарили за возможность общения.