Так говорил Профессор. Самые яркие цитаты Игоря Захаркина Фото: Валерий Шахов Так говорил Профессор. Самые яркие цитаты Игоря Захаркина Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

«Салават Юлаев» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Как уже рассказывал ИА «Башинформ», также клуб покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.

Игорь Захаркин как тонкий психолог прекрасно знает, что нужно журналистам. Поэтому почти на каждой его послематчевой пресс-конференции, в отличие от других главных тренеров, из года в год мусолящих одни и те же слова в разном порядке, Захаркин немного «перлил». Спортивная редакция ИА «Башинформ» вспоминает самые яркие высказывания уже бывшего главного тренера команды. Посмотреть их можно в нашем специальном материале.