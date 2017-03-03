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Так говорил Профессор. Самые яркие цитаты Игоря Захаркина

СПОРТ

Так говорил Профессор. Самые яркие цитаты Игоря Захаркина Фото: Валерий Шахов

Так говорил Профессор. Самые яркие цитаты Игоря Захаркина Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

«Салават Юлаев» по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Как уже рассказывал ИА «Башинформ», также клуб покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.

Игорь Захаркин как тонкий психолог прекрасно знает, что нужно журналистам. Поэтому почти на каждой его послематчевой пресс-конференции, в отличие от других главных тренеров, из года в год мусолящих одни и те же слова в разном порядке, Захаркин немного «перлил». Спортивная редакция ИА «Башинформ» вспоминает самые яркие высказывания уже бывшего главного тренера команды. Посмотреть их можно в нашем специальном материале.

Теги: хоккей
 
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