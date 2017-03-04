В Башкирии объявили танцевальный конкурс по эпосу «Урал-батыр» и роману «Мастер и Маргарита»

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии объявлен Открытый Республиканский конкурс «Танцуем книгу». Участники конкурса должны подготовить и продемонстрировать танец по сюжету следующих

фольклорных и литературных произведений: башкирский народный эпос «Урал-батыр», роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (к 50-летию публикации), сказка Ш.Перро «Кот в сапогах».

Конкурс проводится среди творческих танцевальных коллективов вузов и колледжей, гимназий и лицеев, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО РБ, дворцов культуры, студий и библиотек республики. Участниками могут стать отдельные исполнители (солисты), танцевальные дуэты, детские, юношеские, молодежные и смешанные хореографические группы и коллективы.

До 15 апреля проводится заочный тур, 29 апреля в актовом зале БашГУ пройдет очный этап. Конкурс приурочен к Всемирному Дню книги и авторского права (23 апреля) и проводится Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди РБ совместно с Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО и БГПУ им. М. Акмуллы при поддержке Министерства культуры РБ.